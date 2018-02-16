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Reuters: Турция предложила США совместно разместить войска в Манбидже


Турецкие власти предложили США совместно разместить свои воинские контингенты в сирийском Манбидже, а также заявили, что курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) должны отойти к востоку от реки Евфрат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

По его сведениям, США рассматривают это предложение, которое было сделано в ходе визита главы Госдепа Рекса Тиллерсона в Анкару на этой неделе.



 




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