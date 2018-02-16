В Аргентине конфисковали почти десять тонн марихуаны

Национальная жандармерия Аргентины изъяла почти десять тонн марихуаны стоимостью более 20 миллионов долларов в провинции Мисьонес на северо-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Capital.

По данным издания, груз марихуаны находился в грузовике. Полиция также задержала троих наркоторговцев.

"Эта наркобанда пополняла запасы марихуаны, и мы знали, что они готовы транспортировать ее, потому что они купили грузовик в Сан-Луисе", — приводит издание слова министра безопасности Патрисии Буллрич.