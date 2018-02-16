Визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Германию сопровождался акциями протеста, в том числе, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Один из журналистов из курдского агентства BasNews во время совместной пресс-конференции встал и протянул фотоснимок, на котором, по его мнению, запечатлены последствия турецкой операции в Африне.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что фото является фальсификацией, а чтобы узнать истину он призвал журналиста поехать в Африн. «Не пытайтесь оказать влияние на присутствующих»,- сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

До начала совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель у офиса Меркель собрались протестующие, которые требовали, в частности, не продавать больше оружия Турции, а талже прекратить операцию в Африне.