Встреча Эрдогана с Тиллерсоном продолжалась более трех часов

В Анкаре состоялась встреча президента Турции Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которая продолжалась более трех часов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

В заявлении пресс-службы президента Турции Эрдогана, последовавшем за встречей, сказано, что обсуждались развития в регионе, вопросы борьбы с терроризмом и 2-сторонние отношения. Особое внимание было уделено ситуации в Ираке и Сирии. «Тиллерсону были представлены предпочтения и ожидания Турции в этих вопросах»,- сказано в заявлении.

Во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт отметила, что турецкая сторона не предъявила американской каких-либо ограничений по вопросу использования военной базы в Инджирлике.

16-го февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром ИД Турции Чавушоглу.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ. Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли 9 турецких военнослужащих. По данным курдов, потери среди турецких военнослужащих значительно выше.

По данным Сирийского центра по правам человека, действующего в Англии, в Африне погибло 68 гражданских лиц, в том числе, 21 ребенок.

Официальный Дамаск осудил операцию «Оливковая ветвь», заявив, что Африн является неделимой частью Сирии.