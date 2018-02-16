Во Флориде проходит траурная церемония в память о жертвах стрельбы

Несколько тысяч человек участвуют в траурной церемонии памяти 17 жертв трагедии, происшедшей в среду в школе города Паркленд (штат Флорида). Бдение при свечах проходит этой ночью в местном парке, расположенном в 3,2 км от места преступления, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает телекомпания CNN, центральным местом церемонии стал амфитеатр, на сцене которого расставлены светящиеся фигуры семнадцати ангелов, символизирующих души погибших. Их имена были зачитаны, после каждого имени делалась пауза, во время которой собравшиеся хором обещали: "Мы не забудем".

Во Флориде и по всей стране проходят траурные мероприятия. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.

AP Photo/Gerald Herbert