Выдвинутый со стороны РПА кандидатом в президенты Армении Армен Саргсян видит необходимость национального диалога в Армении для преодоления вызовов. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами во время визита в офис Всеобщего армянского благотворительного союза он сказал, что Армения – страна, которая находится в блокаде и имеет огромные проблемы, в том числе, по укреплению экономики и демократии, для чего он видит необходимость национального диалога.

По его словам, в Армении есть необходимость укрепления демократии, борьбы с коррупцией, формирования справедливого общества, достижения социальной справедливости, уничтожения поляризации между богатыми и бедными, преодоления бедности, и если не будет национального диалога, то все эти проблемы непреодолимы,.

По его словам, независимо от личности, президент Армении должен стать тем человеком, который начнет этот диалог, чтобы армяне снова не начали делиться на черное и белое, на бедных и богатых, армянина и представителя диаспоры.

Выборы президента Армении состоятся в НС Армении 2-го марта.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.