Президент Армении Серж Саргсян принял польского композитора Кшиштофа Пендерецкого

Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня, 15 февраля, всемирно известного польского композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого и его супругу – Эльжбету Пендерецкую. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Польский композитор находится в эти дни в Ереване в рамках фестиваля, посвященного его 85-летию. Приветствуя гостей, президент Саргсян отметил, что их всегда рады принимать в Армении, где знают и любят Кшиштофа Пендерецкого и его искусство.

«Дорогой г-н Пендерецкий, маэстро,

убежден, что вы уверены – здесь любят Вас и Ваше искусство. Символично, что серия посвященных Вашему юбилею мероприятий, намеченных в течение года в разных странах мира, стартует в Ереване. Я считаю, что одним из призваний великого деятеля искусства является сближение народов, укрепление дружбы между ними. И Вы это очень хорошо делаете», – сказал президент Саргсян и выразил надежду, что маэстро Пендерецкий будет и впредь с той же энергией и преданностью продолжать укреплять армяно-польскую дружбу, предоставив возможность армянской аудитории наслаждаться произведениями одного из величайших музыкантов нашего времени.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что в прошлом году Армения и Польша отметили 25-летие установления дипломатических отношений, а также 650-летие формирования армянской общины в Польше, в рамках чего были проведены многочисленные мероприятия, еще больше укрепив армяно-польские межгосударственные отношения.

Поблагодарив президента Армении за прием и теплые слова, Кшиштоф Пендерецкий отметил, что он рад видеть, что его музыка пользуется большой популярностью в Армении.

«Я очень рад, что посвященный моему юбилею фестиваль стартовал в Армении. Такие замечательные фестивали проводятся в Ереване не впервые. В Армении, действительно, на очень высоком уровне находится музыкальное исполнение – как оркестра, дирижера, так и отдельных музыкантов. Для меня, моей супруги и нашей семьи большое удовольствие и счастье находиться в Армении. Должен подчеркнуть, что я чувствую себя на четверть армянином, поскольку у моей бабушки армянское происхождение», – сказал Кшиштоф Пендерецкий и поблагодарил за организацию фестиваля на высоком уровне, а также за подобное отношение к культуре в Армении.