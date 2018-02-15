Опрос: почти половина израильтян выступает за отставку Нетаньяху

Почти половина израильтян считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен уйти в отставку после того, как полиция рекомендовала предъявить ему обвинения в коррупции, свидетельствует опрос, проведенный Вторым каналом местного телевидения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сам глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.

По данным телеканала, 48% респондентов ответили утвердительно на вопрос, следует ли Нетаньяху покинуть свой пост, 36% придерживаются противоположного мнения, остальные 16% затруднились с ответом. Среди избирателей правящей партии "Ликуд" противников отставки набралось 68%, сторонников только 19%.

В опросе приняли участие 598 человек, выборка репрезентативна, сообщил телеканал.

Результаты исследования опубликованы на следующий день после того, как полиция объявила о завершении двух уголовных дел против Нетаньяху. Их материалы вместе с рекомендацией передаются юридическому советнику правительства и генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту, которому предстоит решить, предстанет ли премьер-министр перед судом.