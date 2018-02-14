Кнессет отклонил законопроект о признании Израилем Геноцида армян

Кнессет Израиля в предварительном голосовании в среду отклонил законопроект, подготовленный председателем израильской оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом о признании Израилем Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Jerusalem Post, против законопроекта проголосовал 41 депутат парламента, а 28 депутата проголосовали за законопроект.

«Нет причин, чтобы Кнессет, который представляет собой нацию, которая пережила Холокост, не должен признавать Геноцид армян и иметь для него день памяти», - сказал Лапид.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сказал, что парламентскую делегацию отправили в Ереван для участия в праздновании 100-летия Геноцида армян, но не будет занимать официальной позиции по этому вопросу «в свете его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что вопрос имеет четкую политическую ассоциацию».

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году Комитет Кнессета по образованию признал Геноцид армян.