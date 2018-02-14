Наступит день, когда Израиль признает факт Геноцида армян: Председатель Армянского национального комитета Иерусалима

Председатель Армянского национального комитета Иерусалима Акоп Севан убежден, что Израиль признает факт Геноцида армян. В беседе с Арменпресс Акоп Севан затронул законопроект о признании Геноцида армян, представленный лидером израильской оппозиционной партии Яиром Лапидом 14 февраля в Кнессете. Против законопроекта проголосовал 41 депутат, а за законопроект проголосовали 28 депутатов.

«Законопроект был представлен не по нашей инициативе, как раньше, когда в результате нашей работы партия оппозиционеров «Меерец» выступала с подобными инициативами. Несколько месяцев назад Яир Лапид заявил, что такой законопроект будет внесен в парламент с учетом ухудшения израильско-турецких отношений», - сказал Акоп Севан.

По его словам, в Израиле происходят некоторые внутриполитические процессы в связи с заявлениями о коррупции против премьер-министра Нетаньяху. По словам председателя Армянского национального комитета Иерусалима, в этом деле в качестве свидетеля выступает Яир Лапид.

«В последнее время мы не выдвигаем инициатив по вопросу о Геноциде армян, не желая спекулировать на армянском вопросе, принимая во внимание острую борьбу между коалиционным правительством и оппозицией, пока правительство не преодолело своего отрицательного отношения. В то же время мы уверены, что наступит день, когда Израиль признает факт Геноцида армян, учитывая, что армяно-израильские отношения развиваются и укрепляются», - сказал Акоп Севан.

Он упомянул, что в настоящее время армянская парламентская делегация находится в Израиле, где в Кнессете проводятся встречи, в том числе а Яиром Лапидом.

Кнессет Израиля в предварительном голосовании в среду отклонил законопроект, подготовленный председателем израильской оппозиционной партии «Еш Атид» Яиром Лапидом о признании Израилем Геноцида армян.

«Нет причин, чтобы Кнессет, который представляет собой нацию, которая пережила Холокост, не должен признавать Геноцид армян и иметь для него день памяти», - сказал Лапид.

Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели сказал, что парламентскую делегацию отправили в Ереван для участия в праздновании 100-летия Геноцида армян, но не будет занимать официальной позиции по этому вопросу «в свете его сложности и дипломатических последствий, а также потому, что вопрос имеет четкую политическую ассоциацию».

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году Комитет Кнессета по образованию признал Геноцид армян.