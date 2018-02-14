Пантюркистские заявления Алиева и Эрдогана неприемлемы: Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 14 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Греции в Армении Нафсику Нэнси Эва Врайлу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Эдуард Шармазанов высоко оценил армяно-греческие дружеские отношения и отметил, что они изо дня в день развиваются и углубляются.

Вице-спикер НС коснулся подписанного 24 ноября 2017 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, отметив, что Армения рассчитывает на максимально скорую ратификацию соглашения греческим парламентом.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся осуждения геноцидов и их отрицания. Шармазанов отметил, что в связи с 70-летием конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него парламент Армении планирует выставки в ряде европейских стран под названием «Парламентарии против геноцидов». Стороны обсудили возможности организации такой выставки в Греции, которая будет посвящена армянскому и греческому народу, ставшими жертвой геноцида, организованного Османской империей в начале 20- го века. Вице-спикер парламента Армении сообщил, что 30 апреля в столице Словакии, Братиславе, состоится выставка против турецкого отрицания.

Коснувшись региональных проблемах, Эдуард Шармазанов подчеркнул, что турецкая политика показывает, что у нее есть проблемы почти со всеми ее соседями. В этом контексте Эдуард Шармазанов упомянул недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о государствах-членах ЕС, Греции и Кипра. Заявление касалось добычи и экспорта нефти и газа на греческой стороне Кипра. По словам Шармазанова, это явная оккупация со стороны Турции и точно такую же политику в этом регионе проводит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос активизации армяно-греческих взаимных визитов, развития межпарламентских отношений.