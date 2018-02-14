Metallica и афганский институт музыки стали лауреатами премии Polar Music Prize

Афганский национальный институт музыки (АНИМ) и американская группа Metallica объявлены в среду лауреатами музыкальной премии Polar Music Prize 2018 года в столице Швеции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской. Есть принципиальное решение создавать филиалы института в других городах.

Группа Metallica - одна из самых известных в мире музыки. Ее альбомы были проданы в количестве более 110 млн экземпляров. Эксперты признавали Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет, а в 2009 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Премия Polar Music Prize была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере $4,77 млн. С 1992 года награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире". Лауреатами Polar Music Prize в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон, Стинг.

Награды новым лауреатам 14 июня в Стокгольмской филармонии вручит король Швеции Карл XVI Густав. Размер премии для каждого исполнителя составляет около $125 тыс.





