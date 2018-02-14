Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В Армении 18-19-го февраля ожидаются осадки в виде дождя


Во второй половине дня и ночью 14-го февраля в большинстве регионов, днем 14-го в марзе Сюник и в Арцахе время от времени ожидаются осадки. С 15-17 февраля ожидается погода без осадков. 18-19-го февраля в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, в горах – в виде мокрого снега. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 18-го февраля повысится на 4-5 градусов, затем настолько же понизится.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване15-17 февраля ожидается погода без осадков. 18-19-го февраля время от времени ожидаются осадки в виде дождя.


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