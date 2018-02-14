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Арцах стал символом победы армянского народа: Серж Саргсян


Президент Армении Серж Саргсян направил послание участникам 7-го съезда воинов-освободителей Арцахского движения.   Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Приводим тект послания полностью.

«Уважаемые участники и гости съезда
Дорогие делегаты, 
Мои дорогие боевые друзья!

Сердечно поздравляю вас и желаю успеха работе 7-го съезда Союза ополченцев Арцаха. Шлю свои приветствия и добрые пожелания также всем нашим соратникам, их родным и близким. Говорю «нашим», потому что не отделяю себя от вас. 

Арцах вступил в навязанную ему войну, превратившись в обширную военную сцену, и вышел из неё как самостоятельная и состоявшаяся республика, которая вышвырнула проникшего в её очаг врага. 

Я рад, что вы продолжаете хранить, как зеницу ока, закалённое на поле боя братство, самоорганизуясь и поддерживая друг друга. Арцах превратился в Армянскую крепость нашей новейшей истории, стал символом самолюбия, выдержки и победы армянского народа.

Ровно 30 лет назад житель Арцаха восстал - расправив свою спину, он потребовал свободы, отринув навязанные ему оковы чужестранного ига. 
Сегодня, обращаясь к нашим братьям и сёстрам, победившим в героической освободительной борьбе Арцаха, я должен подчеркнуть: житель Арцаха защищал свой дом, именно благодаря этому он вышел победителем с поля боя. В своей справедливой борьбе житель Арцаха не остался одиноким: ему помогли армянские сыны со всех сторон Армянского мира, поддержав дело народа Арцаха. В этот судьбоносный период каждый армянин с замиранием сердца ждал воодушевляющих известий из Арцаха, веря, что наша борьба справедлива, позиции - прочны. 

Слава нашим павшим героям, которые ценой своей жизни создали для нас возможность жить достойно! Мы каждую секунду должны держать в центре своего внимания живущих радом с нами героев, которые были непреклонны на поле брани и с той же непреклонностью сегодня куют мирное и благодатное будущее Арцаха. 

Вновь сердечно приветствую участников и гостей съезда! Желаю Союзу результативной деятельности во благо Арцаха и всего армянства.

Слава ополченцам Арцаха!

Слава вашей храбрости и вашему подвигу!»


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