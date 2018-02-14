Турецкие ВВС нанесли удары на севере Ирака

Военные самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям сторонников Рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

По сведениям Генштаба турецких ВС, было уничтожено 8 мишеней, принадлежащих силам курдских формирований.

По завершении операции военные самолеты турецких ВВС вернулись на базу.