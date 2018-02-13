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Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным


Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку из-за лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, о своем решении министр объявил во вторник в ходе дебатов в национальном парламенте.

Свой поступок он назвал "самой большой ошибкой в политической карьере" и подчеркнул, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, "которому можно полностью доверять".




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