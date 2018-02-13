Президент Болгарии Румен Радев посетил Матенадаран

По приглашению Сержа Саргсяна с государственным визитом в Республику Армения прибыли Президент Республики Болгария Румен Радев с супругой.

В резиденции Президента Республики Румена Радева и госпожу Десиславу Радеву встречали Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян. Как передает «Арменпресс», в рамках визита 13-го февраля президент Республики Болгария Румен Радев с супругой посетили Матенадаран. Болгарская делегация осмотрела экспозицию рукописей 5-18-го веков.

По приглашению Президента Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибыл Президент Республики Болгария Румен Радев.

В рамках визита состоялись встречи Президента Республики Болгария с высшим руководством РА: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В рамках государственного визита в Армению Президент Республики Болгария посетит также Центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.

В рамках государственного визита Президента Болгарии в резиденции Президента после отдельной беседы президентов Сержа Саргсяна и Румена Радева состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, после чего прошла церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Болгария в ряде отраслей.В частности, подписаны: соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О взаимной защите секретной информации»; соглашение между Республикой Армения и Республикой Болгария «О регулировании трудовой миграции»; соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере информационных технологий и связи»; план действий между министерством культуры Республики Армения и министерством культуры Республики Болгария «О сотрудничестве в сфере культуры на 2018-2020гг.».