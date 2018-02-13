Всемирный банк: к 2050 году в мире нужно создать дополнительно 300 млн рабочих мест

Инвестиции в человеческий капитал - это то, что определит будущее стран. Об этом заявил в понедельник в Дубае президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким, выступая на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По словам главы ВБ, "все страны мира должны быть готовы конкурировать в экономике будущего, что бы оно ни принесло". "К 2050 году 150 млн человек покинут рынок рабочей силы, а 450 млн войдут в него. Это значит, что возникнет разрыв в 300 млн рабочих мест, которые необходимо создавать", - подчеркнул Джим Ён Ким.

"Профессии будущего будут самыми разными, а инновации будут двигаться вперед", - отметил он, указав в этой связи на "важность инвестирования в образовательную систему".

"Около 250 млн детей по всему миру в настоящее время неграмотны и примерно столько же остаются вне школьного образования", - посетовал президент ВБ.

При подготовке студентов, продолжал он, "мы должны сделать так, чтобы они получали возможности обучаться решению проблем, созиданию, аналитическому мышлению, а также получали шанс применить свои способности, внося вклад в экономику будущего".