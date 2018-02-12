Погибшая в результате крушения самолета армянка возвращалась в Орск после посещения сына в Петербурге

Катастрофа Ан-148, разбившегося в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта "Домодедово" в воскресенье днем, затронула в том числе и жизнь армян. Как сообщает Арменпресс, «Московский комсомолец» собрал истории жертв трагедии.

Погибшая армянка Варсик Севоян (ей было 47 лет) возвращалась в родной Орск из Санкт-Петербурга. Женщина в течение месяца гостила у 24-летнего сына Арама в Краснодаре (тут он работает менеджером), а потом вместе с сыном полетела навестить в Санкт-Петербург 22-летнюю дочь.

«Мы вылетали почти одновременно. Сначала она в Орск, а мой самолёт до Краснодара был чуть позже. Я долетел, а вот она нет. Папа должен был встречать ее в Орске. Но о трагедии мы узнали не от него, а из новостей», - рассказал Арам.

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из Москвы в Орск (Оренбургская область), на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Через несколько минут после взлёта авиалайнер пропал с экранов радаров, связь с экипажем прервалась. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе Подмосковья. В авиакатастрофе никто не выжил.

Вторым пилотом самолета был армянин Сергей Гамборьян.