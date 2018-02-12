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В Ереване предотвращена попытка самоубийства 29-летнего гражданина


12-го февраля в спасательной службе МЧС Армении получили сигнал о том, что некой гражданин пытается покончить с собой, бросившись с Давиташенского моста.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативники антикризисного центра, интруктор-психолог и боевой расчет.

Спасатели и граждане предотвратили попытку самоубийства 29-летнего А.Х.


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