Первым соперником Ароняна в турнире претендентов будет Лижен

Завершилась жеребьевка на турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Уже известны пары первого тура.

Как передает «Арменпресс», первым соперником Левона Ароняна в турнире претендентов будет Дин Лижен; остальные пары – Кармник-Грищук, Карякин-Мамедьяров, Каруана-Со.

Турнир претендентов стартует 10-го марта в Берлине. Участники сыграют 14 туров, у них будет 4 дня отдыха. Общий призовой фонд турнира – 420 тысяч евро.