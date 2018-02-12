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Первым соперником Ароняна в турнире претендентов будет Лижен


Завершилась жеребьевка на турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Уже известны пары первого тура.

Как передает «Арменпресс», первым соперником Левона Ароняна в турнире претендентов будет Дин Лижен; остальные пары – Кармник-Грищук, Карякин-Мамедьяров, Каруана-Со.

Турнир претендентов стартует 10-го марта в Берлине. Участники сыграют 14 туров, у них будет 4 дня отдыха. Общий призовой фонд турнира – 420 тысяч евро.


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