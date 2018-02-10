Шахматист Самуэл Севян стал 11-ым в международном турнире в Португалии

Американский гроссмейстер Самуэл Севян принял участие в международном турнире в Португалии.

Как передает Арменпресс, в последнем туре соперником Севяна был словак Кристофер Ребка. На 46-м ходу соперники поделили очко. Набрав 7 очков из 9 возможных СамуэлСевян стал 11-ым.

На первом месте Александр Инджик (7,5 очков).