Президент Арцаха принял представителя АРФД Гранта Маргаряна

10 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, был обсужден ряд вопросов, касающихся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и внутриармянских процессов.