Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Президент Арцаха принял представителя АРФД Гранта Маргаряна


10 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Гранта Маргаряна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, был обсужден ряд вопросов, касающихся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и внутриармянских процессов.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации