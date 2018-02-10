В Сирии заявили о новом авианалете Израиля

Сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Как передает ''Арменпресс'', об этом сообщило сирийское государственное телевидение.



Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока не приводятся.

Армия Израиля сообщила, что атаковала 12 целей на сирийской территории, в том числе три батареи ПВО и четыре "иранских объекта".

Ранее израильские военные заявили, что атаковали "иранские цели" на территории Сирии после того, как перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в израильское воздушное пространство.

ФОТО: AFP / Jack Guez