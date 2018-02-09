Мхитарян ответил на вопросы о своей биографии из Википедии

Пресс-служба лондонского футбольного клуба «Арсенал» выпустила видео о полузащитнике клуба и сборной Армении Генрихе Мхитаряне, пытаясь сделать его более узнаваемым для болельщиков. Как сообщает Арменпресс, пресс-служба клуба взяла информацию из Википедии о Мхитаряне, которую футболист должен подтвердить или опровергнуть.

Представляем интервью Генриха Мхитаряна пресс-службе «Арсенала».

Правда, что Вы из очень футбольной семьи?

Да, это правда. Моя мать работает в Федерации футбола Армении, а моя сестра - в УЕФА.

Правда, что в 14 лет Вы были в Сан-Паулу?

Правда, я был в Бразилии. Когда мне было 13 лет, меня обучали в тренировочном лагере в Сан-Паулу. Я тренировался с Эрнандесом и Андерсоном, которы играл в «Интер», «Ювентус», «Лацио», и теперь, по-моему, в Китае.

Правда, что если бы Вы не стали футболистом, то стали бы бегуном?

Нет, это неправда. Это не обо мне.

Вы стали лучшим футболистом Армении в 2009, 2011-2017 гг. Что произошло в 2010 году?

Они просто изменили правила и были вознаграждены только игроками, которые играли на чемпионате Армении.

Это правда, что ваша детская мечта была стать адвокатом.

Да, это было одно из моих желаний. Но для этого еще не слишком поздно. После футбольной карьеры, возможно, я буду работать юристом.