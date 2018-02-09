Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-02-18

ЕРЕВАН, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 февраля, курс доллара США вырос на 1.25 драмa и составил 483.11 драм. Курс евро вырос на 3.22 драмa и составил 592.49 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.32 драм. Курс британского фунта вырос на 4.82 драмa и составил 672.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 89.67 драмa и составила 20432.02 драм. Цена серебра сократилась на 4.68 драмa и составила 253.88 драм. Цена платины сократилась на 53.77 драмa и составила 15144.04 драм.