Президент Армении принял заместителя помощника госсекретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии

Президент Армении Серж Саргсян принял заместителя помощника госсекретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, прибывшую в Армению в рамках регионального визита.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал гостя и подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч, которые способствуют укреплению двусторонних межгосударственных отношений.

Серж Саргсян отметил, что Армения заинтересована в углублении взаимодействия с США и развитии двусторонних отношений во всех сферах. Президент выразил удовлетворение в связи со стремительным развитием армяно-американских отношений, при этом выразив благодарность Соединенным Штатам за оказанную Армении помощь в политической, экономической и других сферах.

Президент особо подчеркнул важность вклада США в сохранение хрупкой стабильности в регионе и совместные усилия США вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией и Францией – по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Саргсян выразил надежду на то, что визит заместителя помощника государственного секретаря США окажет позитивное воздействие на укрепление армяно-американских отношений.

Бриджит Бринк высоко оценила последовательную работу, направленную на развитие партнерских армяно-американских отношений, при этом подчеркнув эффективное сотрудничество с Арменией в рамках миротворческих миссий в Афганистане и Косово, в деле борьбы с международным терроризмом.

Собеседники также отметили важность активизации политического диалога между Арменией и США, а также параллельно протекающего процесса по развитию экономического сотрудничества, зафиксировавшего в последнее время определенный прогресс, в том числе посредством активной деятельности Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и армяно-американской межправительственной комиссии.

Стороны также обменялись мнениями вокруг региональных проблем и вызовов, переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.