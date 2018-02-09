В очередной раз Армения оказалась первой: Президент ФИДЕ - об открытии научно-исследовательского института «Шахматы»

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в пятницу принял участие в открытии научно-исследовательского института "Шахматы" в Армянском государственном педагогическом университете.

Он отметил, что открытие института в Армении является поворотным этапом в истории шахмат. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после торжественной церемонии.

"Армения – первая страна, которая включила шахматы в школьную программу в качестве отдельного предмета, ни в одной стране не было такого. Следуя вашему примеру, другие страны также начали применять такую практику. Для многих стран Федерация шахмат Армении, Шахматная академия стали флагманом и центром развития шахмат", - отметил Илюмжинов.

Он добавил, что открытие центра позволит увидеть, как влияют шахматы на развитие детского мозга, формирование интеллекта, логики и личности.

После открытия института президент Армении и глава ФИДЕ сыграли в шахматы."Серж Саргсян не только мой друг, но и мой конкурент по шахматной доске. Он не только хороший игрок на политическом поле, но и на шахматной доске", - отметил Илюмжинов.Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саргсян обращаясь к руководству университета, отметил, что являясь главой Федерации шахмат Армении, он рад и благодарен, что вуз уделяет особое внимание шахматам, выступая всегда с новыми инициативами."Неслучайно, что сегодня здесь с нами наш друг – глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Также неслучайно, что наш опыт интересует другие государства, а это означает, что мы приняли верный курс. Хочу верить, что это будет носить продолжительный характер", - сказал Саргсян.