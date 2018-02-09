Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году

Компания Qualcomm, разрабатывающая беспроводные средства связи, договорилась с рядом крупнейших производителей мобильных устройств о выпуске смартфонов с поддержкой 5G на базе чипа Snapdragon X5. Выпуск смартфонов запланирован на 2019 год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, смартфоны выпустят такие компании, как Nokia, HTC, LG, Sony, Vivo, Xiaomi и другие. Корпорации Apple и Samsung в данном списке не фигурируют.

Кроме того, Qualcomm объявила, что Snapdragon X5 будет использован в тестовом режиме крупнейшими мобильными операторами из Великобритании, Китая, Германии, Японии, Сингапура, Австралии и других стран. Запуск пилотного проекта запланирован на 2018 год.





