Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект «О Совете безопасности»
Национальное Собрание Армении в ходе сегодняшнего заседания приняло в первом чтении представленный правительством Армении законопроект «О Совете безопасности».Как передает «Арменпресс», законопроект был принят соотношением голосов 89 «за», 7- «против». Законопроект не поддержали депутаты оппозиционной фракции «Елк», которые выразили недовольство тем, что в Совете безопасности не будут представлены президент и председатель НС Армении.
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