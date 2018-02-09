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Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект «О Совете безопасности»


Национальное Собрание Армении в ходе сегодняшнего заседания приняло в первом чтении представленный правительством Армении  законопроект «О Совете  безопасности».

Как передает «Арменпресс», законопроект был принят соотношением голосов 89 «за», 7- «против». Законопроект не поддержали депутаты оппозиционной фракции «Елк», которые выразили недовольство тем, что в Совете безопасности не будут представлены президент и председатель НС Армении.


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