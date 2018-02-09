Госсекретарь США посетит Турцию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом официально сообщает пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

С ее слов, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11-16-го февраля посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет, Кувейт.

В Анкаре Тиллерсон встретится с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы обсудить 2-стоеонние отношения и региональные вопросы.

Как сообщалось ранее, турецкая пресса сообщала о готовящемся визите в страну госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента США по вопросам национальной безопасности Герберта Раймонда Мак-Мастера.

Как сообщили турецкие СМИ, по их данным Тиллерсон побывает в Анкаре, а Мак-Мастер – в Стамбуле, с целью восстановления отношений, подпорченных из-за операций в Сирии.

Примечательно, что пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт во время бригинга накануне заявила, что сведений о визите Тиллерсона в Турцию пока нет.

Как сообщает газета «Хурриет», пока нет договоренности о встрече с президентом Эрдоганом, напоминая о скандале, произошедшем после последнего телефонного разговора Трампа с Эрдоганом, когда заявления президентов отличались друг от друга.