Сенат США утвердил параметры бюджета на два года, продлив финансирование правительства

Сенат Конгресса США ночью в пятницу принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018 и 2019 год, вместе с этим продлив финансирование госучреждений до 23 марта с целью оставить время для окончательного формирования государственной казны до конца сентября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За это решение уже проголосовало необходимое число сенаторов. Законопроект еще должна принять Палата представителей, лишь затем он поступит на подпись к президенту.

Американское правительство с полуночи не может выполнять свои функции из-за отсутствия средств.





