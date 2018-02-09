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В Олимпийской деревне нашли вирус: у армянских спортсменов все в порядке


У армянских спортсменов, приехавших на XXIII  зимние Олимпийские игры, все в порядке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

«Все члены нашей делегации здоровы. Мы слышали о том, что здесь нашли какой-то возбудитель. Были разговорыы, что заболел кто-то из волонтеров, и в месте их проживания объявили карантин. У армянских спортсменов, приехавших на XXIII  зимние Олимпийские игры, все в порядке»- сказал руководитель армянской делегации Гагик Болшикян.

Освещающая олимпиаду пресса пишет, что накануне открытия оргкомитет олимпиады подтвердил 32 случая заражения вирусной инфекцией.


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