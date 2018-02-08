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Прошлый год был успешным для армяно-китайских отношений: посол


Китай готовится к Новому году, который является также праздником весны. Как сообщает Арменпресс, китайские дипломаты в Армении организовали традиционный ежегодный новогодний прием для армянских партнеров. 

«Прошедший год был очень важным и успешным с точки зрения армяно-китайских отношений. Благодаря последовательным и совместным усилиям наше партнерство будет очень перспективным», - сказал во время приема Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Армении Тиан Эрлунг.




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