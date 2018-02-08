Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана на четвертый срок

Партия власти Азербайджана - «Ени Азербайджан», выдвинула кандидатуру Алиева на четвертый президентский срок в досрочных выборах, которые состоятся 11-го апреля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «АПА».

Единогласное решение об этом было принято на 6-м съезде партии «Ени Азербайджан».

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Алиев подписал указ, которым назначил в Азербайджане внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает агентство Trend. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 11-го апреля 2018 года.

В 2018 году исполняется его президентский срок, и выборы должны были состояться 17-го октября. Алиев вновь стал кандидатом от правящей партии «Ени Азербайджан». Причина проведения внеочередных президентских выборов пока неизвестна.

ЦИК Азербайджана получил задание организовать внеочередные президентские выборы в соответствии с Избирательным кодексом. В Азербайджане с утра 5-го февраля прекращено телевещание. Об этом в соцсетях пишут пользователи.

Некоторые думают, что это может быть связано с указом Алиева о проведении внеочередных президентских выборов, и что власти Азербайджана в очередной раз ограничивают доступ к информации для населения страны.