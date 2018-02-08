Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Армен Саргсян – сильный лидер: Лорд Ара Дарзи приветствует выдвижение его кандидатуры на пост президента Армении


Известный британский врач и политический деятель Ара Дарзи приветствует выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении и считает, что он полностью соответствует этому назначению. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в специальном видеообращении.

«Рад был узнать о выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении. Я знаю его многие годы. Знаком с его качествами.  Армен Саргсян – сильный лидер, ранее был вовлечен в политику. Он искренен, всегда достоин уважения и доверия. Думаю, что если он станет президентом, это будет фантастической возможностью»,- говорит он.

«Он и раньше демонстрировал лидерские качества. Думаю, что после конституционной реформы в Армении, он прекрасно будет соответствовать этой позиции. На этом посту он будет помогать исполнительной власти, одновременно широко представляя Армению всему миру, привлекая диаспору, и он имеет все свойства, чтобы использовать свои силы на этом посту»,- говорит он.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации