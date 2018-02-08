Армен Саргсян – сильный лидер: Лорд Ара Дарзи приветствует выдвижение его кандидатуры на пост президента Армении

Известный британский врач и политический деятель Ара Дарзи приветствует выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении и считает, что он полностью соответствует этому назначению. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в специальном видеообращении.

«Рад был узнать о выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении. Я знаю его многие годы. Знаком с его качествами. Армен Саргсян – сильный лидер, ранее был вовлечен в политику. Он искренен, всегда достоин уважения и доверия. Думаю, что если он станет президентом, это будет фантастической возможностью»,- говорит он.

«Он и раньше демонстрировал лидерские качества. Думаю, что после конституционной реформы в Армении, он прекрасно будет соответствовать этой позиции. На этом посту он будет помогать исполнительной власти, одновременно широко представляя Армению всему миру, привлекая диаспору, и он имеет все свойства, чтобы использовать свои силы на этом посту»,- говорит он.