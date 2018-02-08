Кэролайн Кокс высоко ценит дипломатический опыт Армена Саргсяна, который принесет Армении большую пользу

Член Палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс очень рада прекрасным перспективам, открывающимся в связи с выдвижением кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в специальном видеообращении.

«Уже долгие годы, как я хорошо знаю доктора Саргсяна и его жену. Когда у него были серьезные проблемы со здоровьем, я много раз посещала его в Лондоне. Чудесно видеть его столь жизнерадостным и полным энергии. Я рада, когда представляю, что он может дать народу Армении - дипломатическую опытность и международные связи Армена Саргсяна, что принесет Армении большую пользу»,- говорит Член Палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс.

По ее словам, это фантастика – видеть человека, который преодолел ужасную болезнь, а сейчас выглядит столь жизнерадостным и полным энергией, и может принести большую пользу Армении и народам Армении и Арцаха.