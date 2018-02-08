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Пасажиропоток в аэропортах Армении вырос на 9.1%


Пасажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе 2018 года составил 189 177 человек, что на 9.1% выше, чем за тот же период прошлого года.  Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГУГА РА, пасажиропоток в  аэропорту «Звартноц» Еревана в январе 2018 года составил 178 301 человек, что на 5.7 % выше, чем за тот же период прошлого года.  

Объем грузоперевозок в  аэропорту «Звартноц» Еревана в январе 2018 года составил 892 тонны, тогда как в прошлом году в это же время он равнялся 965 тоннам.

Пасажиропоток в  аэропорту «Ширак» Гюмри в январе 2018 года составил 10 876 человек, за тот же период прошлого года их было 4624.  

В 2 аэропортах Армении в январе 2018 года на 11% выросло число взлетов-посадок.


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