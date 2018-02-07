В Ереване представлен Кубок чемпионата мира ФИФА

Кубок чемпионата мира ФИФА впервые в истории находится в Ереване. Как сообщает Арменпресс, Кубок чемпионата мира был представлен представителям СМИ в Национальном академическом театре оперы и балета, после чего он был показан на площади Свободы.

«Я очень рад быть здесь и горжусь тем, что представляю Кубок чемпионата мира. Тот факт, что вы принимаете Кубок чемпионата мира в Национальном театре оперы и балета, означает, что он очень знаменит», - сказал чемпион мира по футболу 1998 года, французский футболист Кристиан Карамбё.

Высота трофея составляет 36,5 см, кубок был сделан из 18-каратного золота (750 проба) весом 5 кг, основание диаметром 13 см содержит два слоя малахита. Приз весит 6,175 кг. Композиция изображает две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар.

В основании приза расположена надпись FIFA World Cup, составленная из отлитых в золоте букв. Названия стран, чьи сборные побеждают на чемпионате мира, гравируются в нижней части трофея, и не заметны, когда приз поставлен на своё основание. Текст гравировки включает в себя записанный цифрами год, а также название страны на её официальном языке (1974 - Deutschland, 1994 - Brasil). Тем не менее в 2010 году надпись была сделана на английском языке (2010 - Spain). В 2014 году на кубке появилась одиннадцатая, последняя на сегодня запись страны-обладательницы — Германии. Неизвестно, будет ли ФИФА прекращать использование этого кубка после того, как всё пространство для записей будет заполнено, однако, при нынешней периодичности проведения турниров, этого не произойдёт ранее чемпионата мира 2038 года.

Согласно существующим правилам ФИФА, этот приз, в отличие от предшественника, не может быть передан кому-либо навечно. Каждый победитель турнира получает его позолоченную копию.