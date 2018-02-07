Президент США Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы, говорится в меморандуме Трампа, который распространил Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила заявление, в котором пояснила цели нового центра, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Национальный центр по отбору будет лучше координировать эту деятельность в одном месте, позволяя официальным лицам лучше использовать разведывательную информацию и информацию правоохранительных органов для выявления террористов, преступников и других теневых деятелей, которые пытаются проникнуть и остаться в нашей стране", — заявила Сандерс.

Новый центр будет создан в рамках министерства внутренней безопасности в координации с госдепартаментом, минюстом и офисом директора национальной разведки. План по реализации проекта должен быть представлен через полгода.