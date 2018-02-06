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Президент Республики Арцах провел рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 февраля провел рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям в рамках 30-летия Арцахского движения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян отметил важность проведения мероприятий на высоком уровне с соблюдением намеченных сроков, дав соответствующие поручения руководителям компетентных структур.


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