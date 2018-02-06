Глава МИД Армении встретился с делегацией во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 февраля встретился с делегацией во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом, в составе которой вице-спикеры НС и представители различных партий парламента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Эдвард Налбандян поздравил Бюмана в связи с вступлением на пост в ноябре прошлого года и выразил ему благодарность за последовательные усилия по укреплению армяно-швейцарских связей. Министр Налбандян посчитал символическим тот факт, что главы парламентских групп дружбы Армения-Швейцария Ара Баблоян и Доминик де Бюман были избраны председателями парламентов Армении и Швейцарии.

Выразив благодарность за теплый прием швейцарской делегации в Армении, Доминик де Бюман отметил, что это его пятый визит в Армению, и приятно видеть прогресс дружественной страны. Он добавил, что то обстоятельство, что председатель спикер НС Швейцарии совершает свой первый официальный визит в Армению, свидетельствует об углублении и расширении армяно-швейцарских отношений.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с армяно-швейцарской двусторонней повесткой дня, стороны коснулись расширения торгово-экономических связей, эффективного сотрудничества на международных платформах.

Эдвард Налбандян и Доминик де Бюман с удовлетворением отметили, что обе страны установили эффективное сотрудничество в межпарламентском формате, а также придали большое значение деятельности групп дружбы в двух парламентах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о подготовке к саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится в Ереване в октябре этого года. В этом контексте Доминик де Бюман пожелал успехов в организации и проведении саммита.

Министр Налбандян представил швейцарской делегации последние развития вокруг нагорно-карабахского конфликта, совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы по исключительно мирному урегулированию вопроса.