Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-18

ЕРЕВАН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 февраля, курс доллара США вырос на 0.40 драмa и составил 481.98 драм. Курс евро сократился на 2.15 драмa и составил 597.85 драм. Курс российского рубля сократился на 0.08 драмa и составил 8.44 драм. Курс британского фунта сократился на 5.27 драмa и составил 674.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 55.09 драмa и составила 20665.49 драм. Цена серебра сократилась на 3.80 драмa и составила 261.5 драм. Цена платины сократилась на 18.17 драмa и составила 15418.54 драм.