Президент США выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна на высокий пост в Министерстве юстиции

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна на пост члена Комиссия по урегулированию претензий иностранных государств при Министерстве юстиции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Белого Дома.

Кандидатура Овакимяна будет рассмотрена Сенатом. В случае, если эта кандидатура будет одобрена, Патрик Овакимян станет членом Комиссии по урегулированию претензий иностранных государств до 30 сентября 2020 года.

Патрик Овакимян является помощником прокурора США в Южном округе Калифорнии, где он занимается делами, связанным с коррупцией и преступлениями высокопоставленных чиновиков с финансовой подоплекой.

Патрик Овакимян получил степень доктора юриспруденции в Стэнфордском университете.