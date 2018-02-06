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В одном из лицеев Турции произошел взрыв: есть жертва


В одном из лицеев Турции в Измире произошел взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

По сведениям газеты, вследствие взрыва один человек погиб, 4 были ранены.

После взрыва на его месте возник пожар. На место происшествия прибыли силы МЧС и скорой помощи.


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