В одном из лицеев Турции произошел взрыв: есть жертва

В одном из лицеев Турции в Измире произошел взрыв. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

По сведениям газеты, вследствие взрыва один человек погиб, 4 были ранены.

После взрыва на его месте возник пожар. На место происшествия прибыли силы МЧС и скорой помощи.