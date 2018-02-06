«Арменпресс» расширит сотрудничество с национальным информационным агентством Ливана

Государственное информационное агентство «Арменпресс» и Национальное информационное агентство Ливана NNA готовы укрепить сотрудничество в области медиа. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече в Бейруте говорили руководители обоих агентств Арам Ананян и Лора Слейман. На встрече присутствовал также посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян.

Посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян особо подчеркнул, что на этой встрече был дан новый старт сотрудничеству между обоими агентствами. «Надеемся, что в скором будущем мы подпишем меморандум о намерениях, в котором будут указаны принципы и формат сотрудничества между «Арменпресс» и Национальным информационным агентством Ливана NNA. Уверены, что этот меморандум будет важен с позиций обмена новостями между агентствами, что, в свою очередь, позволит освещать события не только в Армении и Ливане, но и на Ближнем Востоке и Кавказе, а также вне этих пределов»,- сказал Мкртчян. Он выразил убеждение, что это сотрудничество вскоре будет основано на самом высоком уровне. «Мы ожидаем перманентное укрепление сотрудничества, в частности, в пользу армянской общины, которая имеет право на более правдивое и хорошее информирование о последних развитиях»,- сказал посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян.

Директор «Арменпресс» Арам Ананян подчеркнул важность сотрудничества в области медиа. «Моя команда и я всегда посвящаем наш труд и идеи будущему прессы и информационных агентств. Одно из основных наших посланий нашим же коллегам заключается в том, что сотрудничество между национальными информационными агентствами является краеугольным камнем более успешного будущего информационной индустрии. В наши дни информационные агентства являются наиболее крупными поставщиками информации во всем мире»,- сказал он.

По его словам, следует подчеркнуть важность сотрудничества с ливанскими коллегами, с учетом исторических и современных особенностей Армении и Ливана, а также отношений между обоими народами.

««Арменпресс» - единственное информационное агентство в Армении, которое передает новости на арабском языке. Мы намерены расширить в будущем этот раздел. Сотрудничество с партнерами в Ливане воодушевит нас на более скорые действия в этом направлении», - сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Обширная информация о состоявшейся встрече и сотрудничестве между NNA и «Арменпресс» была передана и Национальным информационным агентством Ливана.