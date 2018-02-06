В «Государственном колледже Гюмри» выявлены случаи незаконного предоставления дипломов государственного образца: возбуждено новое уголовное дело

В прокуратуре Ширака возбуждено новое уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий сотрудниками «Государственного колледжа Гюмри». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Граждане РФ И.Р. и его жена А.Б., за прием их дочери, обеспечение положительных оценок и получение диплома о профессиональной квалификации в учебном 2015-2016 году заплатили по частям сотруднику и председателю профкома «Государственного колледжа Гюмри» 140.000 драмов и 2100 долларов. Сотрудники «Государственного колледжа Гюмри», пользуясь своим служебным положением, после получения указанных взяток, потребовали еще 500 долларов. В результате, не обладающая достаточными знаниями и не владеющая письменным армянским языком жительница РФ поступила в указанное учебное заведение, участвовала в учебном процессе и получала положительные оценки.

По данному случаю 16-го октября 2017 года было возбуждено уголовное дело по ст. 311 и 312 УК Армении, которое расследовалось в Ширакском отделении прокуратуры Армении.

24-го октября в отношении сотрудника колледжа К.К. было возбуждено уголовное дело по ст. 38-311 УК Армении, он был арестован.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники колледжа, нарушая все правила, не освободили от обучения в колледже ряд студентов, которые не посещали занятия, и с нарушением законов, выдали им из корыстных целей дипломы об окончании колледжа государственного образца.

В связи с выявившимися новыми обстоятельствами, было возбуждено новое уголовное дело по ст. 308 УК Армении, расследование поручено Ширакскому отделению прокуратуры Армении.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.