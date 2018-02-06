Майкл Пенс заявил, что не запрашивал встреч с представителями КНДР, но не исключил их

Вице-президент США Майкл Пенс не исключает, что во время предстоящего визита в Республику Корея у него могут быть контакты с должностными лицами КНДР, однако сам он не предлагал проведения такой встречи. Как передает Арменпресс, об этом Пенс заявил в понедельник журналистам на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

"Что касается какого-либо взаимодействия с северокорейской делегацией, я не запрашивал встречи. Но мы увидим, что будет", - приводят слова вице-президента США журналисты из пресс-пула Белого дома.

Как ранее объявила пресс-служба Белого дома, Пенс возглавит делегацию США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Кроме того, заместитель главы администрации США в ходе этой зарубежной поездки нанесет визиты в Сеул и Токио.





