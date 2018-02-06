СМИ: санитарный вертолет ВС Тайваня упал в море

Санитарный вертолет UH-60M Black Hawk ВВС Тайваня упал в море в районе острова Ланьюй. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник информационный портал Sina, шесть находивших на борту пассажиров и членов экипажа пропали без вести.

По данным портала, вертолет взлетел с острова в 00:38 по местному времени (19:38 мск понедельника) с тремя членами экипажа, медиком, пациентом и членом его семьи на борту. Когда вертолет отдалился на 100 метров от места взлета, его навигационные огни погасли, связь с ним была потеряна.

Местные власти уже привлекли к поисково-спасательной операции экстренные службы, рыболовные суда и военную авиацию.



