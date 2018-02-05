Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Два армянина были ранены в результате бомбардировки в Дамаске


Два армянина были ранены в результате бомбардировки террористическими группами населенного района Баба-Тума в Дамаске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянская епархия в Алеппо.

Ранения получили сестра и брат Лорис и Акоп Демирчяны. Усилиями сирийских армян из Центра имени Аветиса Агароняна пострадавших доставили в больницу.

Вооруженные группировки вновь нарушили соглашение об деэскалации в восточной зоне Гуты и в течение последних двух дней обстреляли районы Дамаска Амин, Тоелаа и Баб- Тума.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации