Два армянина были ранены в результате бомбардировки в Дамаске

Два армянина были ранены в результате бомбардировки террористическими группами населенного района Баба-Тума в Дамаске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянская епархия в Алеппо.

Ранения получили сестра и брат Лорис и Акоп Демирчяны. Усилиями сирийских армян из Центра имени Аветиса Агароняна пострадавших доставили в больницу.

Вооруженные группировки вновь нарушили соглашение об деэскалации в восточной зоне Гуты и в течение последних двух дней обстреляли районы Дамаска Амин, Тоелаа и Баб- Тума.